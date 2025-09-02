درخت چنار کهنسال روستای «شیرازآباد» از توابع بخش کاخک شهرستان گناباد در فهرست آثار طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد گفت: درخت چنار کهنسال روستای «شیرازآباد» با قدمت ۳۵۰ سال به شماره ۱۳۴۴ در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید.

حمیدرضا محمودی قوژدی افزود: ۱۲ جاذبه گردشگری گناباد و بیشتر شامل درختان کهنسال در مناطق شهری و روستایی گناباد تاکنون در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت شده است.

وی ادامه داد: پرونده ۱۰ جاذبه گردشگری دیگر این شهرستان هم تکمیل و برای ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال شده است.

مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.