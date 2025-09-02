ثبت ملی درخت چنار روستای «شیرازآباد» گناباد
درخت چنار کهنسال روستای «شیرازآباد» از توابع بخش کاخک شهرستان گناباد در فهرست آثار طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد گفت: درخت چنار کهنسال روستای «شیرازآباد» با قدمت ۳۵۰ سال به شماره ۱۳۴۴ در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید.
حمیدرضا محمودی قوژدی افزود: ۱۲ جاذبه گردشگری گناباد و بیشتر شامل درختان کهنسال در مناطق شهری و روستایی گناباد تاکنون در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت شده است.
وی ادامه داد: پرونده ۱۰ جاذبه گردشگری دیگر این شهرستان هم تکمیل و برای ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال شده است.
مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.