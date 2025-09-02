مدیرکل صنعت معدت و تجارت گیلان گفت : انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان ، مدافعان واقعی و هدفمند حقوق مصرف کنندگان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرکل صنعت معدت و تجارت گیلان امروز در نخستین نشست انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان گیلان گفت: مصرف کنندگان حلقه مهم در چرخه بازارهستند وباید انجمن‌های مرتبط، هدفمند و قانونی حقوق مربوط به مصرف کنندگان را پیگیری کنند.

تیمور پور حیدری با بیان اینکه نمایندگان مردم در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید با تقویت نقش نظارتی خود ارتباط بیشتروقوی تری بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد کنند افزود: وجود شکاف بین این دو حلقه مهم، بازاررا به سمت آشفتگی می‌برد.

وی استان گیلان را استانی با ظرفیت‌های فراوان در حوزه تجارت و صادرات دانست و افزود: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند با برنامه ریزی دقیق و نظارت بیشتر بر بازارتولید و مصرف منجر به تقویت بازارو صادرات کالا‌ها در استان شوند.

در این مراسم اعتبارنامه‌های روسای انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان گیلان به آنان اعطا شد.