به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، ۲ سند نکاح با قدمت ۱۳۰ سال در آستانه سالگرد ازدواج پیامبر اعظم (ص) با حضرت خدیجه (س) با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در محل مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) قوچان رونمایی شد.

یک پژوهشگر تاریخ محلی امروز در آیین رونمایی این اسناد گفت: این دو سند نکاح مربوط به سال‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۷ هجری قمری در عصر ناصرالدین شاه قاجار است، هر دو نکاح نامه با آیاتی از قرآن و احادیث نبوی آغاز شده است. همچنین در متن سند، عروس و داماد و خانواده‌ های آنان، با القاب شریفه تکریم می‌ شود که روایتگر جایگاه اجتماعی این خانواده‌ ها است.

علیرضا جنتی سراب افزود: در این‌ میان جالب توجه است که متن این اسناد پر از آرایه‌ های ادبی زیبا در آن روزگار است و با خط شکسته نستعلیق، به زیبایی نگارش یافته است.

کارشناس پژوهش اداره اسناد آستان قدس رضوی نیز با تأکید بر اینکه قباله‌ های ازدواج از جمله اسناد شرعی محسوب می‌ شود، اظهار کرد: حدود ۲۰۰ قباله ازدواج مربوط به دوره‌ های مختلف تاریخی در آرشیو اسناد این آستان مقدس نگهداری می‌ شود.

علی سوزنچی ادامه داد: قسمت عمده قباله‌ های ازدواج موجود در آرشیو اسناد آستان قدس رضوی مربوط به شهرهای مختلف خراسان است که آنها را می‌ توان از نظر ساختار ظاهری، محتوا و آرایه‌ های هنری بررسی کرد.

وی ادامه داد: بررسی این اسناد نشان می‌ دهد که از اواخر دوره قاجار، قباله‌ های ازدواج دفترچه‌ ای شکل می‌ گیرد. جنس کاغذ این قباله‌ ها نیز بیشتر فرنگی و به رنگ نخودی بوده است. متن اصلی فارسی سند نیز به‌ خط نستعلیق نگارش یافته است.

این کارشناس پژوهش اسناد اظهار کرد: قباله‌ های تاریخی ازدواج، اهمیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مردم‌ شناسی برای اهل علم و پژوهش دارد که در آنها مفاهیمی همچون سن ازدواج، چگونگی انتخاب همسر، نقش پدر، بحث مهریه و جهیزیه نهفته است.

سوزنچی افزود: ازدواج به‌ عنوان پیمانی مقدس همیشه قداست و اهمیت ویژه‌ ای در بین ایرانیان داشته و مبانی آن جشن و سرور بوده و در این‌ بین هر منطقه جغرافیایی دارای آداب ازدواج خاص خود بوده است.

سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستان‌ ها، دارا بودن چندین هزار اثر موزه‌ ای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامع‌ ترین کتابخانه‌ های جهان اسلام است.