رئيس دانشگاه علوم پزشکی قم از عزم استان برای تبدیل قم به یکی از قطبهای درمانی در سطح کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، دکتر علی ابرازه، رئيس دانشگاه علوم پزشکی قم امروز در نشست با اهالی رسانه از اجرای طرحهای گسترده در حوزه سلامت خبر داد و گفت: قم بهزودی به یکی از قطبهای اصلی درمان کشور تبدیل میشود.
به گفته وی، توسعه گردشگری سلامت، افزایش شاخص تختهای بیمارستانی از ۱.۳ به ۲.۷ در سه سال آینده، احداث بیمارستان کودکان ۲۱۰ تختخوابی، راهاندازی مراکز تخصصی سوختگی و روانپزشکی و نوسازی ناوگان اورژانس از مهمترین اقدامات دانشگاه است.
دکتر ابرازه همچنین کاهش معوقات پرستاران، جذب منابع مالی برای پروژههای درمانی، توسعه رشتههای پزشکی و توجه ویژه به اصلاح سبک زندگی مردم را از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی قم برشمرد.