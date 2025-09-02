امروز: -
فیلم » عمومی

آزادی بیان، شعار یا واقعیت!

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۱- ۲۱:۳۱
خبرهای مرتبط

آزادی در اسارت

بازداشت مهدیه اسفندیاری نماد نقض آزادی بیان در فرانسه

اسارت، تاوان بیان حقیقت

برچسب ها: آزادی بیان ، فرانسه ، اسفندیاری
