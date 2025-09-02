به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست گفت: امروز باید از فعالیت و وضعیت همه استان‌ها و مسئولان نظام اطلاع و اشراف داشته باشیم به گونه‌ای که باید کف میدان با مردم ارتباط داشته باشند و از نزدیک مسائل و مشکلات را بررسی کنند.

وی ادامه داد:با امضای استاندار خوزستان مسائلی که در استان نیاز به پیگیری ملی دارد به دولت و قوه قضاییه ارسال تا پیگیری لازم برای حل آن انجام شود.

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان نیز در این نشست بر اهمیت همکاری و تعامل سازنده بین نهاد‌های اجرایی و قضایی برای حل چالش‌های استان و تسریع روند توسعه تأکید کرد.

این خبر تکمیل می‌شود.