برگزاری آزمون جامع استاندارهای مهارتی در بروجرد
سومین دوره آزمون جامع استانداردهایهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر حوزه بروجرد در بخش نظری در مجتمع فرهنگی و هنری دکتر زرینکوب این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد با اشاره به برگزاری سومین دوره آزمون جامع استانداردهایهای مهارتی گفت: در این دوره ۶۷ هنرجو در رشته گرافیک رایانهای به صورت برخط آزمون دادند.
حمید آقایی افزود: آزمونهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر شامل آزمونهای تئوری و عملی است که به منظور فراگیری و ارتقاء سطح آموزشهای مهارتی و هنری و همچنین ساماندهی و ایجاد بسترهای لازم برای جذب فارغالتحصیلان به بازار کار و اشتغال مولد در حوزه فرهنگ و هنر و پرورش روحیه کارآفرینی در فارغالتحصیلان آموزشهای مهارتی، برگزار میشود.
وی افزود: بر اساس توافقنامه همکاری میان آموزشوپرورش و وزارت فرهنگ مبنی بر استفاده بهینه از ظرفیتهای آموزشی مشترک برای توسعه فرهنگ و هنر، متقاضیان دریافت دیپلم رشتههای هنری، بخش دروس عمومی را در آموزشوپرورش فرا میگیرند و آموزشهای تخصصی هم با نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آموزشگاههای مهارتی به آنها ارائه میشود، در پایان دوره آموزش مهارت آموزانی که بتوانند در همه استانداردهای مهارتی یکرشته خاص در دو بخش کتبی و عملی نمره قبولی کسب کنند، با مراجعه به هنرستانهای آموزشوپرورش دیپلم رسمی کار و دانش را دریافت میکنند.
پیش از این، آزمون عملی این دوره نیز صبح سهشنبه ۱۱ شهریور در مجتمع فرهنگی هنری دکتر عبدالحسین زرین کوب برگزار شد.