نقش تشکل ها در افزایش همبستگی اجتماعی پر رنگ است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در آئین گرامیداشت تشکلها و مشارکتهای اجتماعی استان اصفهان گفت: تشکلها بازوی توانمند دولتها هستند، چرا که در تمامی حوزههای آب، زیست محیطی، بهداشت و درمان کمک حال مسوولان هستند.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه در این آیین برخی از چالشهای تشکلها مطرح شد، ادامه داد: به همراه معاون وزیر درصدد رفع برخی از مشکلات این سازمانهای مردم نهاد هستیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان نیز گفت: با بسترسازی مناسب دولت برای تشکلها، این مجموعهها میتوانند با ظرفیتهای خود کارهای بزرگی را به اجرا درآورند.
ایوب درویشی با بیان اینکه حضور تشکلها و فعالیت آنها موجب اعتماد و افزایش اجتماعی است، افزود: در استان هشت هزار و ۷۲۰ تشکل مردمنهاد در بخشهای مختلف وجود دارد.
وی ادامه داد: در این حوزه استان اصفهان رتبه نخست کشور را دارد.
ایوب درویشی با تأکید بر مشارکت تشکلها در طرح محلهمحور گفت: در این طرح در هر محله هستههای مردمپایهای تشکیل میشود تا بتوان اقدامات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی را با کمک مردم هر محله اجرا کرد.