مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین، با اشاره به کمبود جدی سرانه فضای آموزشی در شهرستان البرز، به ویژه در ناحیه شهری مهرگان، اعلام کرد: ۱۲ پروژه مدرسه‌سازی جدید در مهرگان در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پورعباسی در مصاحبه با خبر 20 شیکه قزوین با بیان اینکه سرانه استاندارد جهانی فضای آموزشی ۸۸ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز است، گفت: در حالی که میانگین سرانه در کشور ۴.۵ متر مربع و در استان قزوین ۵.۵ متر مربع است، این ارقام با احتساب مدارس روستایی با دانش‌آموز کم، میانگین را بالا برده‌اند. چالش اصلی در سرانه‌های پایین فضای آموزشی در شهرها، به خصوص در ناحیه شهری مهرگان با سرانه ۲.۸۳ متر مربع، خود را نشان می‌دهد.

پورعباسی افزود: امسال ۱۲ مدرسه در مهرگان در دست اقدام داریم که شش مدرسه در مرحله عقد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی و شش مدرسه دیگر در اولویت اجرا قرار دارند. با بهره‌برداری از این ۱۲ مدرسه، بخشی از کمبود سرانه جبران خواهد شد.

وی همچنین به ساخت یک مدرسه استثنایی و یک هنرستان پسرانه در مهرگان اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها که نیاز مبرم مهرگان هستند، در اولویت اجرا قرار دارند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان در ادامه خبر خوشی برای اهالی مهرگان داشت و از برنامه‌ریزی برای احداث یک مجتمع آموزشی ۱۰ هزار متر مربعی با ۳۶ کلاس درس خبر داد که ظرفیت پذیرش هزار دانش‌آموز را خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی این اداره، ناحیه شهری مهرگان است، ابراز امیدواری کرد : با اجرای این پروژه‌ها، چالش کمبود سرانه فضای آموزشی تا پایان برنامه هفتم توسعه حل شده و به سرانه استاندارد نزدیک شویم.