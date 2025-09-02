ابراهیم، کاپیتا تیم ملی والیبال قطر گفت: پیاتزا تجربیات خیلی خوبی دارد و فکر می‌کنم بازیکنان ایران هم از او یاد خواهند گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران امشب (سه‌شنبه شب یازدهم شهریور) در سومین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در دوحه در چهار ست به مصاف تیم ملی والیبال قطر رفت که این مسابقه دو بر دو به پایان رسید.

کاپیتان تیم ملی والیبال قطر درباره این دیدار اظهار داشت: بازی خیلی خوبی برای هر دو تیم بود. قطر خیلی خوب بازی کرد و مسابقه با فشار زیادی دنبال شد. بازیکنان هر دو تیم آماده بودند، بازیکنان قطر در لحظات آخر ریتم بازی را گرفتند، چون در شروع، بازی کمی سرد بودند، اما در پایان واقعاً لذت بردیم.

محمد ابراهیم درباره روبرتو پیاتزا و سابقه آشنایی اش با این سرمربی گفت: او مربی من بود وقتی در لیگ جهانی بازی می‌کردم. پیاتزا تجربه خیلی خوبی دارد و فکر می‌کنم بازیکنان ایران هم از او یاد خواهند گرفت و در آینده خواهید دید که کار کردن با او عالی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در فیلیپن افزود: قهرمانی جهان خیلی چالش‌برانگیز است و از سوی دیگر تجربه فوق‌العاده‌ای است. هر تیم و بازیکنی فقط آرزو دارد که اونجا باشد و بهترین خودش را نشان دهد. این موضوع هدف مهمی است که تلاش کنید از بهترین‌ها یاد بگیرید تا در قدم‌های بعدی از این تجربه‌ها استفاده کنید.