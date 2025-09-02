امام جمعه تبریز با بیان اینکه اتحاد و همدلی مهمترین شرط برای زمینه‌سازی ظهور است گفت:دشمنان اسلام در تلاشند این سرمایه عظیم را خدشه‌دار کنند اما با بصیرت و پایبندی مردم به ولایت این توطئه‌ها راه به جایی نخواهد برد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل همزمان با فرارسیدن نهم ربیع‌الاول سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) با حضور در مسجد اعظم محله شام غازان با تبریک فرارسیدن این روز فرخنده نقش نظام جمهوری اسلامی را در اعتلای اسلام و بیداری امت اسلامی برجسته دانست و خاطرنشان کرد: امروز طنین اسلام در جهان، ثمره برکت این نظام و مجاهدت‌های امام خمینی (ره) است و استمرار این مسیر به برکت رهبری حکیمانه و داهیانه مقام معظم رهبری تداوم یافته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با قدردانی از فداکاری نیرو‌های مسلح افزود: دلاورمردان نیرو‌های مسلح با ایمان راسخ، روحیه جهادی و اطاعت کامل از فرامین فرمانده معظم کل قوا، دشمن را مایوس و نقشه‌هایش را ناکام ساختند. این صلابت ضامن امنیت و عزت ملت است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی ضمن دعوت مردم به استقامت و تقویت روحیه مهدوی یادآور شد: امت مهدوی، امتی متحد و بصیر است که در سایه تبعیت از ولایت، زمینه‌ساز ظهور خواهد شد.