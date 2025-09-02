اولین نمایشگاه تخصصی طلا، جواهر، نقره، ساعت، گوهر سنگ، ماشین آلات و صنایع وابسته در ۶۰ غرفه با حضور نمایندگان ۱۰ استان و کشورهای خارجی همچون ترکیه و عراق عصر امروز در ارومیه آغاز به‌کار کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در مراسم آغاز به‌کار این نمایشگاه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در بخش‌های مختلف، گفت: منابع متعدد در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و مرز از جمله ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان است که باید از این فرصت‌ها برای توسعه آذربایجان‌غربی و بهبود معیشت مردم بهره برد.

رضا رحمانی همچنین افزود: در حوزه تجاری، اقتصادی، فناوری و ... باید با کشورهای دیگر روابط و تعاملات را توسعه دهیم و این امر مهم به عنوان سیاست اتخاذی دولت پیگیری می‌شود.

وی در خاطرنشان کرد: براساس آمار اعلامی، آذربایجان‌غربی جزو استان‌های امن کشور است و بستر کافی برای سرمایه‌گذاری را دارد.