به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران امشب (سه‌شنبه ۱۱ شهریور) در سومین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در دوحه در چهار ست به مصاف تیم ملی والیبال قطر رفت که این مسابقه دو بر دو به پایان رسید.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران درباره این دیدار و اردوی تدارکاتی دوحه اظهار داشت: امروز بازی خوب و جالبی نبود. آن جوری که می‌خواستیم عملکرد تیم خیلی جالب نبود. نه خودمان راضی بودیم و نه کادر فنی.

امیرحسین اسفندیار با بیان این‌که بعد از بازی کادر فنی صحبت‌هایی با بازیکنان کرد، تصریح کرد: باید برای بهتر شدن تلاش کنیم، چون تایم زیادی تا قهرمانی جهانی نداریم. امروز را متاسفانه از دست دادیم و خوب بازی نکردیم و نکته مثبتی برای تیم ایران نداشت.

وی درباره اردوی آماده سازی در دوحله گفت: اردوی قطر خوب بود، چون تقریبا از فضای ایران خارج شده بودیم و فضای اردویی داشتیم که کاملا بسته بود. غذا و همه چیز در این اردو مناسب بود و امیدورام با یک نتیجه درست همه چیز را عالی تمام کنیم.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال درباره شرایط تیم ایران برای شروع مسابقات قهرمانی جهان تاکید کرد: به آمادگی قابل قبولی رسیدیم و ۱۲ روزی وقت داریم تا بهترین خود شویم. دو بازی تدارکاتی و دوستانه دیگر در فیلیپین خواهیم داشت تا انشاالله با آمادگی ۱۰۰ درصد وارد مسابقات قهرمانی جهان شویم.