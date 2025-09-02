به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کامیلو آندرس سوتو پس از دومین دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی والیبال ایران و قطر در دوحه که در چهار ست برگزار شد و سهم هر تیم پیروزی در دو ست بود، درباره این مسابقه اظهار داشت: خیلی خوب بود که بتوانیم حتی در دیدار دوستانه دو ست پیروز شویم. بازی مقابل ایران خیلی سخت و دشوار است. نکته مثبت این است که وقتی امتیاز به امتیاز بازی می‌کنیم، فرصت رقابت نزدیک داریم، اما هر وقت ایران دو، سه، چهار امتیاز جلو میافتد، خیلی سخت است که رقابت نزدیک را ادامه دهیم.

وی با بیان این‌که تیم قطر در چنین ست‌هایی به مشکل رو‌به‌رو بود، تصریح کرد:، اما خوشحالم، چون سرویس‌های خیلی خوب زدیم. در ست اول اشتباهات زیادی داشتیم ولی بعدش متمرکزتر شدیم و در ست چهارم به اون چیزی که تمرین کرده بودیم، رسیدیم. برای همین توانستیم اون ست را بگیریم.

سرمربی تیم ملی والیبال قطر درباره روبرتو پیاتزا گفت: در این بازی‌های دوستانه برای اولین باری بود که با او از نزدیک ملاقات کردم. خیلی آدم خوبی است. اول به عنوان یک انسان و بعد به عنوان مربی، تجربه خیلی خوبی دارد و با بازیکنان سطح بالایی کار کرده است و به همین دلیل می‌تواند همیشه تجربه‌هایش را به اشتراک بگذارد. خوشحالیم که او با تیم ایران به دوحه آمده است و تیم ایران را تقریبا به طور کامل یا تقریبا کامل بازسازی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع ارزش خیلی زیادی دارد و والیبال ایران لیگ ملت‌ها را خیلی خوب به پایان رساند، ادامه داد: اول کار پیاتزا بوده و احترام زیادی برایش قائلیم. چهره بازیکنان ایران را نگاه کنید به نظرم کل تیم را تغییر داده است و ما هم سعی می‌کنیم همین کار را انجام دهیم، اما بازیکن زیادی نداریم و باید آهسته آهسته پیش بریم. برای همین خوشحالیم که امروز با چند بازیکن جوان ایران بازی کردیم. ایران خوب کار کرد و روبرتو خیلی خوب است.

سرمربی تیم ملی والیبال قطر درباره مسابقات قهرمانی جهان گفت: چیزی برای از دست دادن نداریم. در گروه سختی هستیم و تنها مشکل این است که حریفان سطح اروپا هستند و ما به طور معمول مقابل چنین تیم‌هایی بازی نکردیم. پس‌فردا اوکراین به دوحه می‌آید و فرصت‌های اروپایی داریم تا سطح تیم قطر را پیدا و بازی کنیم. فکر می‌کنم خیلی سخت خواهد بود.

وی با اشاره به حریفان این تیم در قهرمانی جهان، ادامه داد: هلند هم بدون نیمیر در فیلیپین حضور پیدا می‌کند و این فرصت خوبی برای تیم قطر است. فشار روی اون طرف بیشتره و ما گاهی والیبال خیلی خوبی نشان می‌دهیم و کلید این است که بتوانیم این سطح را حفظ کنیم. من همیشه به بازیکنانم می‌گویم که مسئله مهم این است که تا چه زمانی می‌توانیم این سطح را حفظ کنیم، اینکه فقط تا امتیاز ۲۲–۲۲ بتوانیم، یا دو ست، یا کل بازی. این موضوع چالش اصلی تیم قطر است.