مسابقات والیبال ساحلی زیر ۲۰ سال کشور با قهرمانی تیم خراسان رضوی الف به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور رده سنی زیر ۲۰ سال که از صبح روز یکشنبه نهم شهریور شروع شده بود، (سه‌شنبه یازدهم شهریور) با قهرمانی تیم خراسان رضوی (مهدی فرهادی-محمد دهقان کلاته) به پایان رسید.

در مراحل یک چهارم نهایی و نیمه‌نهایی این رقابت‌ها ۶ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

تهران الف ۲ ـ گلستان ب یک (۱۹ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۳)

تهران ب ۲ ـ هرمزگان الف یک (۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۱۳)

مازندران الف صفر ـ خراسان رضوی الف ۲ (۹بر۲۱ و ۲۳ بر ۲۵)

گلستان الف ۲ ـ اصفهان صفر (۲۱بر۱۸ و ۲۱ بر۱۷)

تهران الف ۲ ـ تهران ب صفر (۲۱ بر۹ و ۲۱ بر ۱۸)

خراسان رضوی الف ۲ ـ گلستان الف صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۹)

بدین ترتیب تیم‌های تهران ب و گلستان الف به دیدار رده بندی راه یافتند که در این مسابقه نماینده گلستان دو بر صفر با امتیاز‌های ۲۸ بر ۲۶ و ۲۱ بر ۱۸ حریف خود را شکست داد و به مقام سومی دست یافت.

در دیدار فینال این رقابت‌ها نیز تیم خراسان رضوی موفق به شکست دو بر صفر تهران الف شد تا عنوان قهرمانی را به دست آورد.

تیم تهران الف با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب حریف شد تا به مقام نایب قهرمانی این رقابت‌ها اکتفا کند.

رده‌بندی چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۲۰ سال کشور در سال ۱۴۰۴ به قرار زیر است:

خراسان رضوی (مهدی فرهادی-محمد دهقان کلاته)

تهران الف (ابوالفضل اجاقلو-شهاب الدین شاکری)

گلستان الف (مصطفی قلی‌پوری-عمران سلاق)

تهران ب (عارف ملکی-هومن جهانی‌فر)

بدین ترتیب مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی رده‌های سنی کشور که از سوم شهریور در اصفهان آغاز شده بود، بعد از معرفی قهرمانان سه رده سنی زیر ۱۶، ۱۸ و ۲۰ سال به پایان رسید.