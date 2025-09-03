امروز: -
جشن بزرگ عید بیعت در میدان امام حسین (ع)

جشن بزرگ عید بیعت شامگاه دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، با حضور پرشور مردم در میدان آیینی امام حسین (ع) تهران برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ - ۰۷:۱۳
برچسب ها: عید بیعت ، میدان امام حسین(ع) ، جشن
