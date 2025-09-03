در پنج ماه گذشته ۷۷ دوره تخصصی و مهارت‌افزایی برای امدادگران و نجاتگران خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر خراسان جنوبی گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقای سطح دانش و توان عملیاتی تیم‌های امدادی و واکنش سریع در شهرستان‌های استان برگزار شده است.

محمدعلی کاوسی افزود: از ابتدای سال تاکنون، کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌های عملیاتی مختلف از جمله جست‌و‌جو و نجات در آوار، کوهستان و کویر، مقابله با سیلاب، حوادث جاده‌ای، نقشه‌خوانی و جی‌پی‌اس، ارتباطات و کمک‌های اولیه پیشرفته اجرا شده است.

وی گفت: در این مدت ۳۵ دوره تخصصی، ۳۳ دوره توان‌افزایی و ۶ دوره بازآموزی پاسخ به سوانح ملی برگزار شده است

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر خراسان جنوبی افزود: همچنین با توجه به برگزاری آیین‌های مذهبی و اجتماعی پرجمعیت در استان، ۳ دوره ویژه مدیریت تجمعات انبوه نیز برگزار شد.

کاوسی گفت: آموزش بزرگ‌ترین پشتوانه موفقیت در عملیات‌های امدادی است و برگزاری این دوره‌ها سرمایه‌گذاری برای روز حادثه به شمار می‌رود.

وی افزود: برگزاری ۷۷ دوره آموزشی در کمتر از نیم‌سال نشان‌دهنده توجه ویژه این جمعیت به توانمندسازی امدادگران و افزایش اعتماد عمومی به خدمات هلال‌احمر است.