در پنج ماه گذشته ۷۷ دوره تخصصی و مهارتافزایی برای امدادگران و نجاتگران خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: این دورهها با هدف ارتقای سطح دانش و توان عملیاتی تیمهای امدادی و واکنش سریع در شهرستانهای استان برگزار شده است.
محمدعلی کاوسی افزود: از ابتدای سال تاکنون، کلاسهای آموزشی و کارگاههای عملیاتی مختلف از جمله جستوجو و نجات در آوار، کوهستان و کویر، مقابله با سیلاب، حوادث جادهای، نقشهخوانی و جیپیاس، ارتباطات و کمکهای اولیه پیشرفته اجرا شده است.
وی گفت: در این مدت ۳۵ دوره تخصصی، ۳۳ دوره توانافزایی و ۶ دوره بازآموزی پاسخ به سوانح ملی برگزار شده است
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی افزود: همچنین با توجه به برگزاری آیینهای مذهبی و اجتماعی پرجمعیت در استان، ۳ دوره ویژه مدیریت تجمعات انبوه نیز برگزار شد.
کاوسی گفت: آموزش بزرگترین پشتوانه موفقیت در عملیاتهای امدادی است و برگزاری این دورهها سرمایهگذاری برای روز حادثه به شمار میرود.
وی افزود: برگزاری ۷۷ دوره آموزشی در کمتر از نیمسال نشاندهنده توجه ویژه این جمعیت به توانمندسازی امدادگران و افزایش اعتماد عمومی به خدمات هلالاحمر است.