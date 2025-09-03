به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهردار مراغه گفت: این جشنواره با هدف حفظ سنت‌های قدیمی، معرفی نحوه عرق گیری بادرشبی و حمایت از فعالان تولید عرقیات گیاهی برگزار شد.

شهرام مروتی افزود: همزمان با این جشنواره، عرق بادرشبی در محل تهیه و برای شهروندان عرضه شد.

مراغه قطب تولید بادرشبی در آذربایجان شرقی است و سالانه بیش از یک هزار تن بادرشبی خوش عطر در این شهرستان تولید می‌شود.

در طب سنتی بادرشبی خون ساز است و برای درمان بی‌خوابی، تسکین اعصاب و بهبود گوارش استفاده می‌شود. خاصیت آرام‌بخشی و خواب آوری دارد و برای افرادی که از بی‌خوابی رنج می‌برند بسیار مفید است.