ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاه داری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دستورکار جلسه علنی مجلس به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه