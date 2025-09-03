پخش زنده
امروز: -
انفجاری مهیب در نزدیکی استادیوم «شهانی» شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان در جریان جلسه یک حزب سیاسی روی داد؛ علت این انفجار در حال بررسی است و سخنگوی پلیس احتمال داده است که حمله از نوع انتحاری باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز» بر اساس گزارشها طی این انفجار دستکم ۴ نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی به بیمارستان منتقل شدهاند.
برخی رسانههای محلی همچنین از کشته شدن دستکم ۸ نفر خبر دادهاند، اما این خبر تاکنون به طور رسمی تأیید نشده است. امدادیها و نیروهای امنیتی به سرعت در محل حاضر شده و مجروحان را به بیمارستان انتقال دادند و محل حادثه تحت کنترل قرار گرفته است.
به گفته منابع خبری نیروهای امنیتی شواهد را جمعآوری کرده و تحقیقات آغاز شده است.
سرفراز بگتی سروزیر ایالت بلوچستان در بیانیهای این انفجار را به شدت محکوم کرده و آن را «اقدامی بزدلانه و انسانیتستیز» توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه «شرپسندان با خون شهروندان بیگناه بازی میکنند»، تأکید کرد: «طرحهای ناپاک تروریستها به هر قیمتی ناکام گذاشته خواهد شد».
این مقام دولت محلی بلوچستان پاکستان همچنین دستور داد تا به مجروحان بهترین خدمات درمانی ارائه شود و کادر درمانی در آمادهباش کامل قرار گیرند.