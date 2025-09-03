به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «دکتر وسیم بیگ» سخنگوی بیمارستان دولتی کویته اعلام کرد: اجساد ۱۳ تن به بیمارستان منتقل شده و ۳۰ زخمی نیز تحت درمان قرار گرفته‌اند. «ساجد ترین» معاون رئیس حزب ملی بلوچستان نیز تأیید کرد که ۱۳ تن از اعضای این حزب در انفجار جان باخته‌اند و شماری دیگر از فعالان حزبی زخمی شده‌اند.

وی افزود: انفجار در پارکینگ و پس از پایان تجمع روی داد و در میان مجروحان نام «احمد نواز» نماینده پیشین پارلمان و «موسی بلوچ» از رهبران مرکزی حزب نیز دیده می‌شود «میر سرفراز بگتی» سروزیر ایالت بلوچستان ضمن محکوم کردن این حادثه، آن را «اقدامی بزدلانه و ضدانسانی» خواند و دستور داد مجروحان بدحال در صورت نیاز با استفاده از هواپیما‌های ویژه برای درمان به کراچی منتقل شوند.

«محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان نیز در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از جان باختن شهروندان بی‌گناه، این انفجار را «بخشی از توطئه تروریست‌های مورد حمایت هند برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان» توصیف کرد و گفت: «با حمایت ملت، نقشه‌های پلید این عناصر خنثی خواهد شد.» گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی از جمله «تحریک تحفظ آئین» و «مجلس وحدت مسلمین» نیز این حمله را به شدت محکوم کرده و آن را تعرضی آشکار به روند دموکراتیک و امنیت ملی پاکستان دانستند.