زاک پولانسکی که به عنوان رهبر جدید حزب سبز انگلیس معرفی شد می‌گوید با افتخار، یهودی است، اما صهیونیست نیست و از منتقدان جدی اسرائیل است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "زاک پولانسکی" ۴۲ ساله که عضو شورای شهر لندن است، امروز در مراسمی به مدت دو سال، رهبر جدید حزب سبز انگلیس شد.

اعضای حزب سبز انگلیس با ۲۰ هزار و ۴۱۱ رای، وی را به عنوان رهبر جدید حزب برگزیدند در حالی که دو رقیب وی مجموعا ۳ هزار و ۷۰۵ رای به دست آوردند.

"زاک پولانسکی" با نام "دیوید پاولدن" (David Paulden) در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمد و خانواده وی پس از مهاجرت از اروپای مرکزی به انگلیس، در هراس از یهودستیزی، نام خود را تغییر داده بودند.

نشریه ایندیپندنت در این باره نوشت پس از این که او به سن ۱۸ سالگی رسید، تصمیم گرفت نامش را تغییر دهد و به نام پدر بزرگش بازگردد.

"زاک پولانسکی" قبلا عضو حزب لیبرال دموکرات‌ها بود و در سال ۲۰۱۷ میلادی، به حزب سبز پیوست.

نشریه ایندیپندنت نوشت: رهبر جدید حزب سبز انگلیس، از منتقدان جدی اسرائیل است و از فلسطینیان حمایت می‌کند. وی همچنین حامی حقوق پناهجویان در انگلیس است.

نامزدی"زاک پولانسکی" موجب شد ۸ درصد بر شمار هواداران حزب سبز انگلیس افزوده شود که شمار فراوانی از آنان، اعضای پیشین حزب حاکم کارگرند که به سیاست کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس درباره خاورمیانه وفلسطین و نیز قطع کمک‌های دولتی، معترضند.

حزب سبز انگلیس چهار نماینده در مجلس عوام انگلیس دارد.

شناسایی دولت مستقل فلسطینی و حمایت رسمی از آن، درخواست آتش بس فوری در غزه و ارسال فوری نیاز‌های مردم فلسطین، تحریم تسلیحاتی رژیم اسراییل و پشتیبانی قاطع از حقوق مردم فلسطین از جمله رویکرد‌های حزب سبز به ویژه در دو سال اخیر بوده است. با توجه به اعلام مواضع رهبر جدید حزب سبز انگلیس به نظر می‌رسد وی راه رهبران گذشته این حزب را در پیش گیرد.