به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، گروه "لستر برای فلسطین" (leicsaction۴pal) اعلام کرد صبح امروز، در اعتراض به فعالیت شرکت اسرائیلی "البیت سیستمز" در حومه شهر لستر، تظاهراتی علیه این شرکت جنگ افزارسازی و نسل کشی اسرائیل برگزار شد. این گروه با انتشار تصاویر این تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی و اقدام پلیس علیه آنها، از مردم شهر لستر خواسته است تا با مراجعه به پاسگاه پلیس شهر، از اعضای بازداشت شده هواداران فلسطین، حمایت کنند.

گروه "لستر برای فلسطین" در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است دولت نژادپرست و اسلام هراس انگلیس و پلیس این کشور، با سرکوب تظاهرات حامیان فلسطین، همچنان از نسل کشی اسرائیل در غزه حمایت می‌کنند.