اجرای طرح نظارتی و بازرسی ویژه بازگشایی مدارس
طرح نظارتی و بازرسی ویژه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی از ۱۵ شهریور در خراسان جنوبی آغاز میشود و تا اول مهرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید کالاهای مرتبط همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزش گفت: در این طرح نظارتی کالاهایی از جمله نوشت افزار، کیف، کفش و سایر ملزومات تحصیلی و همچنین خدمات آموزشی، شهریه مدارس غیر دولتی و غیرانتفاعی و سرویس مدارس مورد رصد و نظارت بازرسان قرار میگیرد.
پارسا به برگزاری گشتهای مشترک اشاره کرد و افزود: در طول اجرای طرح از ظرفیت سایر دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر دستگاهها نیز برای بازرسی و رصد دقیق کالاها و خدمات هدف استفاده خواهد شد که هم افزایی و همراهی این دستگاهها در اجرای هر چه بهتر این طرح کمک خواهد کرد.
وی گفت:انجام گشتهای مشترک بازرسی و رسیدگی سریع و به موقع به گزارشهای مردمی، انجام گشتهای مشترک بازرسی و نظارت بر گروههای کالایی هدف و خدمات آموزشی از مهمترین اولویتهای معاونت بازرسی در اجرای طرح نظارتی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: با توجه به جرائم تخلفات صنفی، از متصدیان واحدهای صنفی انتظار داریم نسبت به درج کامل قیمتها و همچنین نگهداری فاکتورهای خرید کالا در واحد صنفی، جهت ارائه به بازرسان جدیت کامل داشته باشند.
پارسا گفت: هم استانیها در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران فروشی، عدم درج قیمت، فروش اجباری کالا و ... میتوانند مراتب را به سامانه تلفنی ۱۲۴ اعلام کنند تا گزارش آنها مورد بررسی و پیگیری بازرسان قرار گیرد.