پخش زنده
امروز: -
معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو ایران، بررسی تازهترین اقدامات و دستاوردهای دولت در برنامه «سلام صبح بخیر».
رادیو جوان، گفتوگو با اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک و مرور موفقیتهای جهانی آنان در «باشگاه دانشمندان جوان».
رادیو فرهنگ، پخش ویژهبرنامه «جشن روز ملی رود ارس» از آذربایجان شرقی و معرفی شهدای جلفا.
رادیو تهران، اجرای مسابقه تلفنی «صفربیستویک» با موضوع سنجش اطلاعات عمومی و فرهنگی مخاطبان.
رادیو نمایش، برگزاری نخستین کمیته تخصصی اعطای درجه هنری به هنرمندان رادیو با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رادیو گفتوگو، امضای تفاهمنامه همکاری با روزنامه جامجم به منظور گسترش تعاملات رسانهای.
رادیو صبا، نشست هماندیشی مدیران با برنامهسازان برای تولید برنامههای تازه و مفرح.
رادیو پیام، بررسی مشکلات حقوقی شنوندگان و ارائه راهکارهای مناسب در برنامه «با رادیو پیام قانون بدانید».
رادیو سلامت، بررسی اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه درمان و پیگیری مطالبات مردمی در برنامه «نیمنگاه».
رادیو معارف، تحلیل و بررسی آموزههای نهجالبلاغه در برنامه «سرمشق».
رادیو قرآن، پخش زنده محافل انس با قرآن کریم در حرم مطهر رضوی.
رادیو اقتصاد، معرفی کتابهای حوزه اقتصاد و گفتوگو با نویسندگان در برنامه تصویری «کتاببازار».
رادیو ورزش، بررسی دستاوردهای ورزشی دولتهای پس از انقلاب در برنامه «همیشه با ورزش».