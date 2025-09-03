به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو ایران، بررسی تازه‌ترین اقدامات و دستاورد‌های دولت در برنامه «سلام صبح بخیر».

رادیو جوان، گفت‌و‌گو با اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک و مرور موفقیت‌های جهانی آنان در «باشگاه دانشمندان جوان».

رادیو فرهنگ، پخش ویژه‌برنامه «جشن روز ملی رود ارس» از آذربایجان شرقی و معرفی شهدای جلفا.

رادیو تهران، اجرای مسابقه تلفنی «صفربیست‌ویک» با موضوع سنجش اطلاعات عمومی و فرهنگی مخاطبان.

رادیو نمایش، برگزاری نخستین کمیته تخصصی اعطای درجه هنری به هنرمندان رادیو با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

رادیو گفت‌و‌گو، امضای تفاهم‌نامه همکاری با روزنامه جام‌جم به منظور گسترش تعاملات رسانه‌ای.

رادیو صبا، نشست هم‌اندیشی مدیران با برنامه‌سازان برای تولید برنامه‌های تازه و مفرح.

رادیو پیام، بررسی مشکلات حقوقی شنوندگان و ارائه راهکار‌های مناسب در برنامه «با رادیو پیام قانون بدانید».

رادیو سلامت، بررسی اقدامات و دستاورد‌های دولت در حوزه درمان و پیگیری مطالبات مردمی در برنامه «نیم‌نگاه».

رادیو معارف، تحلیل و بررسی آموزه‌های نهج‌البلاغه در برنامه «سرمشق».

رادیو قرآن، پخش زنده محافل انس با قرآن کریم در حرم مطهر رضوی.

رادیو اقتصاد، معرفی کتاب‌های حوزه اقتصاد و گفت‌و‌گو با نویسندگان در برنامه تصویری «کتاب‌بازار».

رادیو ورزش، بررسی دستاورد‌های ورزشی دولت‌های پس از انقلاب در برنامه «همیشه با ورزش».