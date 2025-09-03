معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از تغییر روش‌های سنتی تدریس با استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای یادگیری از اول مهر در مدارس کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضوان حکیم‌زاده با اشاره به آغاز طرح توانا در استان گفت: هدف اصلی این برنامه، ارتقای کیفیت مدارس دولتی و ایجاد تحول در روش‌های آموزش و یادگیری است.

وی از توجه ویژه به آموزش مهارت‌های برنامه‌نویسی و سواد دیجیتال از پیش‌دبستانی تا پایان دبیرستان افزود: سال گذشته بیش از یک‌میلیون و ۸ هزار دانش‌آموز و ۳۰ هزار معلم ابتدایی تحت پوشش برنامه‌های مرتبط با سواد دیجیتال و مهارت‌های نوین قرار گرفتند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون نیز کاربست هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی توانمندسازی معلمان در بسته «توانا» دنبال می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه تحولی دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: روش‌های تدریس باید از شیوه‌های سنتی و منفعل به سمت روش‌های فعال، کار گروهی و مشارکتی تغییر یابد.

حکیم‌زاده تصریح کرد: در این رویکرد جدید، به جای تکیه بر حافظه‌محوری، فرصت پرورش مهارت‌های زندگی، تقویت تفکر، خلاقیت و نشاط دانش‌آموزان فراهم می‌شود؛ حتی چیدمان کلاس‌ها نیز از حالت سنتی خارج شده و به شکلی تعاملی طراحی خواهد شد تا امکان مشارکت همه دانش‌آموزان فراهم شود.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنانش درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان گفت: امسال یک‌میلیون و ۲۵۷ هزار کودک شش سال تمام واجد شرایط ورود به پایه اول ابتدایی هستند که تاکنون بیش از ۹۵ درصد آنان ثبت‌نام شده‌اند و از این نظر نسبت به سال گذشته جلوتر هستیم. همچنین ثبت‌نام میان‌پایه‌ها در دوره ابتدایی انجام شده و انتظار داریم در سال تحصیلی جدید حدود ۹ میلیون دانش‌آموز در مدارس ابتدایی حضور داشته باشند.