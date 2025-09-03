از اول مهر؛
اجرای طرح تحول در آموزش با بهرهگیری از هوش مصنوعی
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از تغییر روشهای سنتی تدریس با استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای یادگیری از اول مهر در مدارس کشور خبر داد.
رضوان حکیمزاده با اشاره به آغاز طرح توانا در استان گفت: هدف اصلی این برنامه، ارتقای کیفیت مدارس دولتی و ایجاد تحول در روشهای آموزش و یادگیری است.
وی از توجه ویژه به آموزش مهارتهای برنامهنویسی و سواد دیجیتال از پیشدبستانی تا پایان دبیرستان افزود: سال گذشته بیش از یکمیلیون و ۸ هزار دانشآموز و ۳۰ هزار معلم ابتدایی تحت پوشش برنامههای مرتبط با سواد دیجیتال و مهارتهای نوین قرار گرفتند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون نیز کاربست هوش مصنوعی و فناوریهای جدید بهعنوان یکی از محورهای اصلی توانمندسازی معلمان در بسته «توانا» دنبال میشود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه تحولی دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: روشهای تدریس باید از شیوههای سنتی و منفعل به سمت روشهای فعال، کار گروهی و مشارکتی تغییر یابد.
حکیمزاده تصریح کرد: در این رویکرد جدید، به جای تکیه بر حافظهمحوری، فرصت پرورش مهارتهای زندگی، تقویت تفکر، خلاقیت و نشاط دانشآموزان فراهم میشود؛ حتی چیدمان کلاسها نیز از حالت سنتی خارج شده و به شکلی تعاملی طراحی خواهد شد تا امکان مشارکت همه دانشآموزان فراهم شود.
حکیمزاده در بخش دیگری از سخنانش درباره ثبتنام دانشآموزان گفت: امسال یکمیلیون و ۲۵۷ هزار کودک شش سال تمام واجد شرایط ورود به پایه اول ابتدایی هستند که تاکنون بیش از ۹۵ درصد آنان ثبتنام شدهاند و از این نظر نسبت به سال گذشته جلوتر هستیم. همچنین ثبتنام میانپایهها در دوره ابتدایی انجام شده و انتظار داریم در سال تحصیلی جدید حدود ۹ میلیون دانشآموز در مدارس ابتدایی حضور داشته باشند.
وی تاکید کرد: در فرصت باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی باید همه دستگاهها و نهادهای مرتبط همکاری کنند تا آن دسته از کودکانی که هنوز به هر دلیل ثبتنام نکردهاند شناسایی و جذب مدارس شوند تا امکان بازگشت به چرخه آموزش برای همه فراهم شود.