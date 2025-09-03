عملیات احداث پروژه سنگ و ملات حوضه سدید و فال شهرستان سربیشه از محل اعتبارات مدیریت بحران به پایان رسید.

تکمیل طرح سنگ و ملات حوضه سدید و فال شهرستان سربیشه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عملیات اجرایی این طرح با حجم ۳۰۰ مترمکعب که از ابتدای تیر امسال آغاز شده بود پس از دو ماه تلاش و فعالیت در شرایط سخت و در منطقه صعب العبور به پایان رسید.

بدلیل تخریب سازه گابیون احداث شده (اوایل دهه ۸۰) ناشی از سیل‌های سنوات قبل و عدم امکان ترمیم و مرمت، سازه جدید جایگزین و بخشی از بحران حوضه مذکور در مقابل سیلاب‌های فصلی آتی با توجه به کوهستانی بودن منطقه و وجود اراضی کشاورزی و چشمه قنات‌های متعدد در پایین دست مدیریت شد.

این سازه که در بالا دست ۶ رشته قنات قرار دارد علاوه بر کنترل سیل و جلوگیری از خسارات مجدد به راه دسترسی و اراضی کشاورزی پایین دست موجب افزایش آب قنوات می شود.

با بهره برداری از این طرح حدود ۲۰۰ نفر از بهره برداران منطقه از مزایای آن بهره‌مند می شوند.

درخرداد سال‌ جاری دو سازه خسارت دیده دیگر در حوضه‌های دهشیب و شورستان شهرستان نیز از این محل ترمیم و مرمت شد.