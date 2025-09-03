پخش زنده
امروز: -
استاندار تهران در ادامه پانزدهمین سفر شهرستانی، پس از زیارت حرم حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) و ادای احترام به شهدا، از یک کارخانه تولیدی دیدن کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معتمدیان دیروز در بازدید از کارخانه تولید روغن نباتی از نزدیک وضعیت تولید و چالشهای این واحد را بررسی کرد.
ایستگاه بعدی، یک کارخانه لبنیات بود؛ واحدی که تولیدات روزانه آن نه تنها بخش مهمی از نیاز مصرفی منطقه و استان را تأمین میکند، بلکه سهمی در تأمین نیازهای ملی و حتی صادرات به دیگر استانها و کشورها دارد.
استاندار تهران در این بازدید در جریان جزئیات فعالیت این مجموعه قرار گرفت و روند تولید تا عرضه را از نزدیک مشاهده کرد؛ از خط تولید گرفته تا رسیدن محصولات به سفره مردم.
این بازدیدها از برنامه روز نخست سفر شهرستانی استاندار تهران به پیشوا بود.