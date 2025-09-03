مستند‌های «گنج پنهان» و «گشت و گذار»، جمعه ۱۴ شهریور از شبکه مستند و فیلم «طلا»، امروز از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«گنج پنهان»، «گشت و گذار» و «طلا»، از شبکه مستند و نمایش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «گنج پنهان» به معرفی معدن طلای شادان در استان خراسان جنوبی می‌پردازد، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر طلای شرق کشور که با ظرفیت بالای استخراج و تولید شمش، نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه دارد.

این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی احمد نیک فرجام، ساعت ۱۹، پخش و شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۰، بازپخش می شود.

مستند «گشت و گذار»، به معرفی صنایع دستی و حرفه‌های سنتی در بازار قدیمی بروجرد می‌پردازد. بازاری پرجنب‌وجوش که هنر، فرهنگ و مهارت‌های بومی را در راسته‌های مختلف به نمایش می‌گذارد.

این مستند به تهیه کنندگی ناصر ناصرپور، جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۳۰، بازپخش می شود.

همزمان با روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس، شبکه نمایش فیلم «طلا» محصول سال ۲۰۱۸ سینمای هند را پخش می‌کند، اثری تاریخی که روایت‌گر نخستین مدال طلای هاکی هند پس از استقلال از بریتانیاست.

این فیلم به کارگردانی و نویسندگی ریما کاگتی، امروز ساعت ۱۷، پخش و پنج شنبه ۱۳ شهریور، ساعت‌های یک بامداد و ۹ صبح، بازپخش می شود.

ماجرا‌های فیلم در سال ۱۹۴۸ میگذرد و داستان کسب اولین مدال هندوستان در المپیک پس از استقلال از انگلیس را روایت می‌کند.

از بازیگران فیلم می‌توان به آکشی کومار، مونی روی، کونال کاپور، آمیت ساد، وانیت کومار سینق، سانی کاشال، نیکیتا دوتا، اندرو هاویل، منجیت سینق، فرهان اختر، اندرو ابوت اشاره کرد.