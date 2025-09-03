پخش زنده
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی کشور گفت: برگزاری فمتورهای گردشگری در کرمانشاه برای فعالان گردشگری عراق، به معرفی و تثبیت بازار گردشگری کرمانشاه کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسلم شجاعی در نشست با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی کشور عراق و فعالان گردشگری استان کرمانشاه ضمن تقدیر از ادارهکل میراثفرهنگی کرمانشاه برای برگزاری رویداد فمتور، گفت : کرمانشاه به معنی واقعی کلمه گهواره تمدن است و با مردمان مهمان نوازش به درستی سینه ستبر ایران است.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود : صنعت گردشگری یک صنعت انسانی است که در دنیا با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر گردشگر در سال بزرگترین جابجایی انسانی را رقم میزند.
وی گفت : جدا از مسائل اقتصادی و جاذبههای تاریخی و طبیعی، مزیت فرهنگی کشورها عامل اصلی جابجایی این جمعیت است.
شجاعی افزود : یک مقصد گردشگری برای تداوم حضور نیاز به تداوم مسیر و جذب و بازارهای جدید با طراحی محصولات گردشگری جدید و خلاقانه دارد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه ایجاد فرصتهای جدید گردشگری در دستور کار وزارت میراثفرهنگی قرار دارد، گفت : تمرکز بر روی محور گردشگری غرب یکی از برنامههای وزارت است که در این سیاست کرمانشاه با سه اثر تاریخی فرهنگی جهانی و ثبت جهانی شهر خلاق خوراک و داشتن ظرفیتهای پرشمار در حوزههای مختلف گردشگری یک نقش کلیدی و ممتاز دارد.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: باور ما این است استان کرمانشاه مصداق اصالت و وفاق ملی مورد نظر دولت است که برای توسعه گردشگری آن باید همه در کنار هم کار کنیم.
شجاعی گفت: برای رونق صنعت گردشگری باید اقداماتی در سطح ملی و محلی برای عرضه و تقاضا و محصولات گردشگری جدید ارایه شود.
وی با اشاره به اینکه دولت در برنامه هفتم توسعه موظف است در سال ۱۴۰۷ سالانه ۱۵ میلیون گردشگر خارجی برای تحقق اهداف برنامه جذب کند، تاکید کرد: استانهای مرزی از جمله کرمانشاه نقش اساسی در تحقق این هدف دارند.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت : بازار عراق اصلیترین بازار هدف گردشگری خارجی کشور است که در یک دهه اخیر ، سالانه در حدود سه میلیون گردشگر عراقی وارد ایران شدهاند و این عدد سال گذشته بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود.
شجاعی با تاکید بر اینکه ما باید بر روی بازار عراق کار ویژه انجام دهیم، افزود : تا الان عمده گردشگران عراقی در دو حوزه سلامت و مذهبی وارد کشور شدهاند و ما به دنبال عرضه محصولات جدید در سایر حوزههای مختلف گردشگری به گردشگران کشور عراق هستیم.
وی از برنامهریزی برای برگزاری رودشو گردشگری ایران در مهرماه امسال در استانهای بصره، بغداد و کربلا خبر داد و گفت: تا الان گردشگری مذهبی و سلامت مورد تاکید ما بود و از الان به دنبال بازار جدید گردشگری در کشور عراق هستیم.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی کشور، با تقدیر از ابتکار مدیرکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه برای توجه به بازار گردشگری بخش عربی عراق گفت: برگزاری فمتورهای گردشگری برای فعالین گردشگری عراق به معرفی و تثبیت بازار گردشگری کرمانشاه کمک میکند.
شجاعی تاکید کرد: گردشگری یک صنعت فرابخشی است که همه دستگاهها باید همراهی کنند تا این صنعت در استان کرمانشاه رونق بگیرد تا کرمانشاه تبدیل به یک مقصد بینالمللی گردشگری تبدیل شود.