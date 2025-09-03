مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت‌: در یک سال گذشته با صدور پروانه فعالیت برای ۶ هزار و ۱۲۵ واحد صنفی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال، ظرفیت اشتغال برای ۱۵ هزار نفر در استان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، اکبر ابدالی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به ایجاد ۱۵ هزار فرصت شغلی در قم در یک سال گذشته، گفت: پروانه‌های صنفی صادر شده در حوزه‌های تولیدی و خدمات فنی و همچنین توزیعی و خدماتی می‌باشد که فعالیت آنها بخش مهمی از نیاز‌های مردم استان قم را پوشش می‌دهد.

وی افزود: در این مدت برای حمایت از فعالیت اصناف استان، تسهیلات مختلفی نیز از محل اعتبارات رونق تولید، تبصره ۱۸، طرح‌های پشتیبان مشاغل خانگی و طرح‌های مستقل اختصاص یافته که روند پرداخت آن از طریق بانک‌های عامل در حال انجام است.

ابدالی ادامه داد: در همین رابطه تعداد یک‌هزار و ۳۳۷ پرونده درخواست دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده که مبلغ آن به بیش از یک‌هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال می‌رسد و می‌تواند بخشی از مسائل پیش‌روی فعالان صنفی در حوزه تامین نقدینگی را رفع کند.

گفتنی است اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائر پذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند، و علاوه بر حمایت، کار نظارت و بازرسی بر نحوه فعالیت واحد‌های صنفی در راستای بهبود عملکرد این بخش مهم اقتصادی استان به صورت مستمر انجام می‌شود.

حوزه بازرسی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم طی سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های دولت بسیار تقویت و حجم کنترل و نظارت‌های ستادی و مردمی بر نحوه فعالیت و عملکرد واحد‌های اقتصادی فعال در استان با گسترش قابل توجهی همراه شده‌است.

در همین رابطه یکی از کار‌های خوب انجام شده طی سال‌های اخیر، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مشارکت مستقیم عموم مردم در فرآیند نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و اقتصادی استان و ارائه گزارش تخلف‌های صورت گرفته به بازرسان برای رسیدگی و تشکیل پرونده‌است.

لازم به ذکر است به منظور نظارت هرچه بیشتر بر نحوه فعالیت اصناف، مسئولان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از عرضه کالای قاچاق، گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.