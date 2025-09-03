ساعات کاری همه دستگاه‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان کرمان همچنان از ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، استانداری کرمان از تمدید کاهش ساعات کاری ادارات و بانک‌های استان کرمان تا پایان شهریور امسال خبر داد وافزود: بنا به اعلام وزارت کشور ساعات کاری همه دستگاه‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها همچنان از ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

این محدودیت زمانی تادوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ادامه می‌یابد و پنجشنبه ها در این بازه زمانی همچنان تعطیل خواهد بود.

ساعات کاری ادارات استان کرمان با هدف مدیریت مصرف انرژی و کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور از اردیبهشت امسال ۶ صبح تا ساعت ۱۳ تعیین و پنجشنبه ها نیز تعطیل شد.