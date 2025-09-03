سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه مدیران دانشگاه باید در مسیر تحقق عدالت حرکت کنند، گفت: اگر چه ممکن است اجرای عدالت به علت ظرافت‌هایی که دارد، سخت باشد. اما قطعا حرکت در این مسیر و تلاش برای اجرای آن بسیار آسان‌تر از اجرا نکردن آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس سروش در مراسم گرامیداشت روز کارمند با تاکید براینکه اعتقادی به مرزبندی های شغلی بین کارگران و کارمندان ندارم، گفت:همه در دانشگاه در خدمت نخبه‌ترین جوانان این کشور هستیم؛ بنابراین باید استعداد، توان و خدمات ما متناسب با این دانشجویان باشد و همواره این نکات را به خودمان یادآوری کنیم بنابراین استادان، کارمندان، مدیران و معاونان دانشگاه باید خود را در تراز کیفیت دانشجویان این دانشگاه قرار بدهند.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی و تقدیر‌های مناسبتی از کارکنان اشاره کرد و گفت: در دانشگاه همه سعی خود را برای رفع این نیاز‌ها بکار می‌گیریم. اگر چه این نوع تقدیر‌ها با ایده آل ها، زحمت‌ها و نیاز‌های کارکنان فاصله زیاد دارد.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین بر ضرورت رعایت عدالت از طرف مدیران اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد و گفت: رعایت عدالت کار بسیار سختی است و ممکن است به علت ظرافت و ویژگی عدالت، بعضاً نتوانیم آن را به خوبی در عرصه‌های مختلف از جمله مادی، اختصاص رتبه و ... اجرا کنیم، اما باید در این مسیر حرکت کنیم تا حداقل در ذهن کسانی که از این روش ما و تصمیم‌های ما متاثر می‌شوند، این باشد که ما سعی خودمان را برای برقراری عدالت بکار گرفته‌ایم.