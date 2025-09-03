به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد فرهنگی هنری در سه بخش نمایش های صحنه‌ای، خیابانی و محیطی و نمایشنامه‌نویسی با دبیری سعید نجفیان دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

این جشنواره به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور و با شعار «ایران من» برگزار خواهد شد. علاقمندان می‌توانند با توجه به قوانین و موارد مندرج در فراخوان جشنواره نسبت به ارسال و بارگذاری آثار نمایشی خود اقدام کنند.

اولویت های موضوعی:

۱. بازتاب هنرمندانه دستاوردهای بسیج، همدلی و مشارکت مردم در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و هنری کشور

۲. ترویج نشاط و امید به آینده و ایجاد هم‌دلی و هم‌صدایی در سطوح مختلف جامعه.

۳. پرتره نگاری، روایت سبک و سیره شهدا

۴. تحکیم بنیان خانواده، حجاب و عفاف، فرزند آوری و تقویت ارزش‌های ایرانی اسلامی

۵. پایداری و مقاومت مردم مظلوم فلسطین در تقابل تاریخی با رژیم اشغالگر صهیونیستی

۶. جهاد تبیین و استفاده از مولفه های بومی و محلی برای مقابله با استکبار جهانی

۷. بخش ویژه «رخدادها و وقایع دفاع مقدس ۱۲ روزه و نقش آفرینی ، وحدت و هم صدایی مردمی ایران اسلامی در سراسر کشور»

مدیران سازمان‌های بسیج هنرمندان استانی در صورت تمایل و توانمندی برای برگزاری جشنواره‌های استانی می‌بایست آثار منتخب خود را از اول آبان تا اول آذر در پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی بارگذاری کنند.

بخش‌های این جشنواره شامل مسابقه نمایش صحنه ای، مسابقه نمایش محیطی و خیابانی و همچنین مسابقه نمایشنامه نویسی است.

بخش نمایش صحنه‌ای

توجه بر اولویت‌های موضوعی و ساختارهای متنوع درام و پرداخت هنرمندانه با لحاظ فرهنگ بومی و آئینی از اهداف اصلی جشنواره می‌باشد.

گروه‌های داوطلب برای حضور در جشنواره پس از دریافت فراخوان می‌بایست فرم ثبت نام را در پایگاه اطلاع رسانی جشنواره تکمیل کرده و لینک(پیوند) فیلم نمایش خود را از اول آبان تا اول آذر بارگذاری کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

بخش نهایی و کشوری شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در دی ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و رقابتی برگزار می‌شود.

ب) بخش نمایش خیابانی و محیطی

توجه به موضوعات جشنواره و تلاش ویژه برای جلب مخاطب عام با انتخاب گونه‌ها و شیوه‌های متفاوت با رعایت ویژگی‌ها و کارکردهای نمایش خیابانی و محیطی در اولویت می‌باشد .

گروه‌های داوطلب برای حضور در جشنواره پس از دریافت فراخوان می‌بایست فرم ثبت نام را در سایت جشنواره تکمیل نموده و لینک فیلم نمایش خود را از اول آبان تا اول آذر ماه ۱۴۰۴ بارگذاری کرده و کد رهگیری دریافت نمایند.

بخش نهایی و کشوری شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در دی ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و رقابتی برگزار می‌شود.

(ج) مسابقه نمایشنامه نویسی

ستاد برگزاری شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج با علم و آگاهی بر اهمیت تهیه و تولید نمایشنامه به عنوان زیر ساخت و بنیان فکری نمایش بخش مسابقه نمایشنامه نویسی را با توجه و عنایت بر اولویت‌های پیشنهادی و ایده ها و شاخصه های بومی و محلی با شرایط زیر برگزار می‌کند؛

نویسندگان و نمایشنامه نویسان محترم می بایست نسخه PDF آثار خود را تا ۱۵ آبان به سایت جشنواره ارسال و بارگذاری نمایند و تنها شیوه ارسال و دریافت آثار از طریق سایت می‌باشد.

دبیرخانه و ستاد اجرایی جشنواره آثار برتر نمایشنامه نویسی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج را چاپ و منتشر و در اختیار فعالان هنرهای نمایشی در سراسر کشور قرار خواهد داد.