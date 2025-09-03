به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس برنهاد، در جلسه کمیته پایش قرارداد‌ها با تأکید بر تحقق شعار سال گفت: رویکرد اصلی این کمیته، حمایت از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و تسریع در بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار است.

وی افزود: برگزاری مستمر جلسات پایش موجب شتاب ساخت‌وساز در شهرک‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاران شده و این روند با هدف بازگشت ظرفیت‌های بلااستفاده به چرخه تولید ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اولویت رسیدگی به طرح‌های نیمه‌تمام تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با رفع مشکلات و اعطای مهلت‌های منطقی، طرح‌های تولیدی دوباره فعال و به مرحله بهره‌برداری برسند.

برنهاد خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی و پایش مداوم قرارداد‌ها زمینه‌ساز شفافیت، پویا شدن سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی استان است.

به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون ۱۹ جلسه کمیته پایش برگزار و ۳۰۳ پرونده سرمایه‌گذاری بررسی و تعیین تکلیف شده است.