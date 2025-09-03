پخش زنده
با اقدامات سازشی مانندبرگزاری دورههای آموزشی "مهر خانواده" از جدایی ۲۷۳ زوج کرمانی جلوگیری شده و زوجها پس از کسب مهارتهای لازم، به زندگی مشترک بازگشتهاند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در این باره گفت: تاکنون ۲ مربی ملی و ۳۰ مربی استانی مهر خانواده در استان تربیت کرده و ۲۰۵ کارگاه هفت ساعته مهارتهای ارتباطی برای ۲ هزار و ۳۶۲ نفر از متقاضیان طلاق توافقی برگزار شده است.
سید مهدی قویدل تاکید کرد: : کارگاههای مهر خانواده برای تثبیت مهارتهای ارتباطی برای زوجین سازشیافته به منظور افزایش پایداری سازشها (پشتیبانی برای تثبیت زندگی آگاهانه) در کرمان با قوت در حال اجرا است.
وی افزود: طبق قانون، زوجهای متقاضی طلاق که برای دعاوی خانواده به دادگاه مراجعه میکنند قبل از ثبت درخواست خود در دفاتر ثبت الکترونیکی قوه قضاییه به واحدهای مشاوره مداخله در کاهش طلاق ارجاع داده میشوند که برای زوجها متقاضی به تفکیک زن و مرد کارگاههای مهر به مدت هفت ساعت برگزار میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ادامه داد: بعد از گذراندن مهارت مدیریت مهارتهای ارتباطی با عنوان اختصاصی «مهر» وجلسه سازش در صورت سازش، پرونده مختومه و اگر سازش نشود، پرونده برای ثبت به دفاتر الکترونیکی ارسال خواهد شد تا از آن طریق به دادگاه برای رسیدگی ارجاع شود که اجرای این طرح در سالهای اخیر دستاوردهای خوبی را همراه داشته است.
بگفته وی: سال ۱۴۰۵ هدف آن است تا این کارگاهها فقط برای زوجهای متقاضی طلاق توافقی برگزار نشود و همه زوجها را شامل شود همچنین به ویژه برای پایداری سازش زوجها متقاضی طلاق در بین زوجها متقاضی یادگیری مهارتها در صورت سازش، کارگاههای دیگری به منظور تثبیت یک زندگی آگاهانه (دوره محبت) برای پشتیبانی آنان برگزار میشود.