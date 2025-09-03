به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما از راه اندازی ۱۲ شرکت تعاونی جدید در ۵ ماه گذشته در استان خبر داد.

رزم تعداد اعضای این تعاونی‌ها را ۶۶۷ نفر اعلام کرد و گفت: این شرکت‌ها در رشته‌های صنعتی، خورشیدی، کشاورزی و مسکن راه اندازی شده است.

وی مجموع تعاونی‌های فعال استان را ۷۲۶ تعاونی اعلام کرد و افزود: فرصت شغلی ایجاد شده در این تعاونی‌ها ۱۱هزار و‌۲۰۲ نفر است.

رزم همچنین مجموع شاغلان در این تعاونی‌ها را هزار و ۲۸۵ نفر برشمرد.