با راه اندازی تعاونیهای جدید در ۵ ماه گذشته در خراسان جنوبی ۷۵۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما از راه اندازی ۱۲ شرکت تعاونی جدید در ۵ ماه گذشته در استان خبر داد.
رزم تعداد اعضای این تعاونیها را ۶۶۷ نفر اعلام کرد و گفت: این شرکتها در رشتههای صنعتی، خورشیدی، کشاورزی و مسکن راه اندازی شده است.
وی مجموع تعاونیهای فعال استان را ۷۲۶ تعاونی اعلام کرد و افزود: فرصت شغلی ایجاد شده در این تعاونیها ۱۱هزار و۲۰۲ نفر است.
رزم همچنین مجموع شاغلان در این تعاونیها را هزار و ۲۸۵ نفر برشمرد.