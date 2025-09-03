پخش زنده
مالیات بیش از ۷۰ درصد اصناف و بازاریان کشور در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم صفر و به آنان اطلاعرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس اعلام کرد: در راستای سیاستهای دولت چهاردهم مبنی بر حمایت از فعالان اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور هفت گام اساسی را برای تسهیل امور مؤدیان اجرایی کرده است.
بر این اساس، مالیات حدود ۹.۳ میلیون نفر یعنی بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان کشور صفر تعیین شده و نتیجه آن از طریق پیامک به مؤدیان اعلام شده است. این گروه از مؤدیان برای استفاده از این بخشودگی نیازی به مراجعه به ادارههای مالیاتی یا کافینتها ندارند.
همچنین صاحبان مشاغل و اصناف میتوانند هنگام پرداخت مالیات، محل مصرف آن را مشخص کنند؛ اقدامی که گامی مهم در راستای شفافیت و جلب مشارکت مردمی در حوزه مالیات محسوب میشود.