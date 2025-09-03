به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین رئیس پلیس راه استان گفت:ساعت ۰۳ و ۳۸ دقیقه صبح امروز با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۵۰ محور نهبندان-بیرجند بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ شاهزهی افزود: بر اثر این سانحه رانندگی، مادر که راننده خودرو بوده و دختربچه ۷ساله اش فوت کرده و پسر خانواده نیز مصدوم شده که سریعا توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به این که علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه، عدم توجه به جلو ناشی از خواب آلودگی و خستگی راننده تشخیص داده شده است؛ افزود: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز نمایند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.