محصولات کشاورزی در ۹ هکتار از اراضی استان همدان به دلیل استفاده از آب فاضلاب، آلوده و غیرقابل مصرف تشخیص داده و کاملا معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تیم‌های بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان در شهرستان‌های نهاوند، ملایر، تویسرکان و رزن ۶۸ مورد بازرسی میدانی از مزارع و مناطق مشکوک در سالجاری انجام دادند.

محمد به نشان افزود: این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و کنترلی برای پیشگیری از آبیاری مزارع با فاضلاب و حفظ سلامت شهروندان انجام شد و نتیجه آن صدور ۱۹ اخطار بهداشتی برای متخلفان و امحای محصولات کشاورزی کشت شده در ۹ هکتار از اراضی، به علت استفاده از آب فاضلاب بود.

او هشدار داد: استفاده از فاضلاب تصفیه‌نشده در کشاورزی باعث آلودگی محصولات به انواع مواد شیمیایی مضر، فلزات سنگین و عوامل بیماری‌زای میکروبی می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکیدکرد: مصرف این محصولات می‌تواند منجر به شیوع گسترده بیماری‌های خطرناک گوارشی، عفونی و حتی مسمومیت‌های درازمدت شود.

به نشان گفت: برنامه نظارت و پایش مستمر مزارع و منابع آبی مورد استفاده در کشاورزی توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان به طور جدی ادامه دارد و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی می‌کند.

او افزود: هدف از این اقدامات، تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت محصولات کشاورزی عرضه شده به بازار است.