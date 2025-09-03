مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: مبلغ ۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت، برای مرمت اضطراری، طرح توسعه و ساماندهی مسجد جامع شهرستان تربت حیدریه اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدجواد موسوی گفت : مسجد جامع فعلی توسط مرحوم هراتی در اواخر دوران قاجاریه بر روی بنایی قدیمی‌تر ساخته شده که ایوان و گلدسته‌های مسجدجامع به شماره ۲۴۹۸۴ در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود : مسجد جامع اولیه تربت حیدریه در دوران صفوی در جنب مزار قطب الدین حیدر احداث شده که هنوز ایوان و شبستان آن باقی مانده است.

علی محمدی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه نیز گفت: در سطح شهرستان تربت حیدریه بیش از ۱۲ مسجد و حسینیه تاریخی از دوران‌های تیموری، صفویه، قاجار و پهلوی باقی مانده است که نشان از جایگاه ویژه مساجد و توجه به امور مذهبی در بین مردم این شهرستان دارد.