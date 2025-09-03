در حمایت از مردم فلسطین و غزه مظلوم

راهپیمایی جمعه های خشم ،این هفته در گلستان

در حمایت از مردم فلسطین و غزه مظلوم و جبهه مقاومت راهپیمایی جمعه های خشم امت رسول ا... (ص) جمعه ۱۴ شهریور بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر استان گلستان برگزار می شود.