در حمایت از مردم فلسطین و غزه مظلوم و جبهه مقاومت راهپیمایی جمعه های خشم امت رسول ا... (ص) جمعه ۱۴ شهریور بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر استان گلستان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان اعلام کرد: در حمایت از مردم فلسطین و غزه مظلوم و جبهه مقاومت راهپیمایی جمعه های خشم امت رسول ا... (ص) جمعه ۱۴ شهریور بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر استان گلستان برگزار می شود. این مراسم در گرگان ؛ ازمصلی وحدت به سمت میدان شهدا برگزار می شود.