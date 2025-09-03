پخش زنده
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی تأمین سوخت زمستانی نیروگاهها در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: در این نشست قرارگاه مدیریت ناترازی انرژی مکلف شد ضمن برگزاری نشستهای مستمر با مجموعه وزارت نفت و نیرو، گزارش اقدامها را نیز به کمیسیون انرژی ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سید اسماعیل حسینی اظهار کرد: نشست نظارتی کمیسیون انرژی مجلس بهمنظور بررسی برنامه وزارت نیرو در خصوص مدیریت ناترازی برق در فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۴ و ارائه گزارشی از وضع ذخیرهسازی سوخت زمستانی نیروگاهها با حضور مسئولان وزارت نفت و نیرو برگزار شد.
وی با اشاره به موضوع وابستگی نیروگاهها به گاز افزود: در ماههای سرد سال بهدلیل بالا رفتن مصرف گاز در بخش خانگی، تحویل گاز به نیروگاههای برق کاهش مییابد که بخشی از آن با گازوئیل و نفت کوره جبران میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به گزارشهای آماری ارائهشده در این نشست تصریح کرد: در این نشست گزارشی از مقدار تحویل گاز و سوخت مایع از ابتدای سال تاکنون ارائه شد. هماکنون موجودی ذخیره مفید گازوئیل و نفتکوره از وضع مناسبی برخوردار است که تا قبل از شروع فصل سرد سال باید ذخیره سوخت مایع ادامه یابد.
حسینی با اشاره به فرصت کمیسیون به وزارت نیرو برای همکاری با وزارت نفت برای هماهنگی بیشتر در فصل سرما، اظهار کرد: با توجه به آنکه وزارت نیرو در اواخر بهار، سوخت مورد نیاز نیروگاهها در زمستان را به وزارت نفت اعلام میکند و وزارت نفت موظف به تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههاست، در این نشست قرارگاه ناترازی انرژی مکلف شد نشستهای مستمر با مجموعه وزارت نفت شامل شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و وزارت نیرو برای هماهنگی تأمین سوخت زمستانی نیروگاهها برگزار کند و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.