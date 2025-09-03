پخش زنده
امروز: -
تیم فولاد زرند ایرانیان مدعی قهرمانی درهفته هفتم لیگ برتر فوتسال نخستین شکست را تجربه کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال فولاد زرند ایرانیان با شکست ۵ بر ۳ برابر گهر زمین سیرجان، ۱۶ امتیازی باقی ماند و به رده سوم جدول سقوط کرد.
در رقابتهای هفته هفتم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور، مس سونگون با یک گل عرشیای شهر قدس را شکست داد و با کسب هفتمین برد متوالی با ۲۱ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول محکم کرد.
گیتی پسند با نتیجه ۷ بر ۲ بهشتی سازه گرگان را از پیشرو برداشت و با ۱۸ امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد.
در دیگر بازی، پالایش نفت اصفهان با یک گل پالایشگاه امام خمینی شازند را شکست داد و با ۱۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.
در سایر مسابقات، پردیس قزوین یک بر صفر برابر شهرداری ساوه به پیروزی رسید، سن ایچ ساوه و پالایش نفت بندرعباس به تساوی یک - یک رسیدند و فولاد هرمزگان ۲ به یک از سد جوادالائمه شهرکرد گذشت.