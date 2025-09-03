به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال فولاد زرند ایرانیان با شکست ۵ بر ۳ برابر گهر زمین سیرجان، ۱۶ امتیازی باقی ماند و به رده سوم جدول سقوط کرد.

در رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، مس سونگون با یک گل عرشیای شهر قدس را شکست داد و با کسب هفتمین برد متوالی با ۲۱ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول محکم کرد.

گیتی پسند با نتیجه ۷ بر ۲ بهشتی سازه گرگان را از پیش‌رو برداشت و با ۱۸ امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد.

در دیگر بازی، پالایش نفت اصفهان با یک گل پالایشگاه امام خمینی شازند را شکست داد و با ۱۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

در سایر مسابقات، پردیس قزوین یک بر صفر برابر شهرداری ساوه به پیروزی رسید، سن ایچ ساوه و پالایش نفت بندرعباس به تساوی یک - یک رسیدند و فولاد هرمزگان ۲ به یک از سد جوادالائمه شهرکرد گذشت.