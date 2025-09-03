پخش زنده
امروز: -
دو هزار و ۲۲۰ تن تخممرغ از کاشان به خارج از کشورصادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی کاشان با بیان اینکه این شهرستان رتبه نخست تولید تخم مرغ در استان را دارد گفت: این شهرستان با دارا بودن ۴۶ واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت سه میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه، سالانه ۴۷ هزار و ۸۰۰ تن تخممرغ تولید میکند.
سیامک رضوان همچنین با اشاره به فعالیتهای شبکه دامپزشکی شهرستان افزود: پیشگیری از بروز بیماری و درمان بیماریهای دام و طیور از اهداف اصلی و نظارت بر فرآوردههای خام دامی است.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۵۰ مورد بر واکسیناسیون نظارت شده است و خوشبختانه طغیان بیماری نداشتهایم.
رئیس شبکه دامپزشکی کاشان افزود: در بحث قرنطینه نیز هزار و ۳۰۰ تن گوشت سفید و قرمز صادرات دروناستانی و درونکشوری داشتهایم.