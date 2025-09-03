پخش زنده
استاندار اردبیل در جلسه قرارگاه اقتصادی گفت: بالغ بر ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات خرید تضمینی گندم توسط دولت به کشاورزان استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل گفت: تاکنون افزون بر ۶۴ هزار میلیارد ریال از مطالبات خرید تضمینی گندم توسط دولت به کشاورزان این استان پرداخت شده است و ۹۴ درصد کل مطالبات زارعان عزیز را شامل میشود.
مسعود امامی یگانه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: ۳۳۲ هزار تن گندم از کشاورزان بهصورت تضمینی خریداری شده است.
وی با بیان اینکه ۱۴ هزار تن کلزا و انواع دانههای روغنی نیز از کشاورزان خریداری شده، افزود: در همین راستا پنج هزار میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شده است.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه سهم استان از ارزش افزوده محصولات کشاورزی تنها ۱۸ درصد است، تصریح کرد: با تهیه اطلس الگوی کشت استان توسط جهاد کشاورزی، کشت محصولات کمآببر و با ارزش افزوده بالا در راستای توسعه صادرات دنبال خواهد شد.
امامی یگانه توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و انبارهای سرد اتمسفریک و زیر صفر را از اهداف مهم استان برشمرد و بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد از پروژههای در حال اجرای این حوزه با ظرفیت ایجاد ۳۵ هزار تن انبار تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی از تشدید نظارتها بر بازار و نحوه توزیع اقلام اساسی در استان اردبیل خبر داد.