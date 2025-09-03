رویداد فم‌تور فعالان گردشگری عراقی، با هدف معرفی و بهره‌برداری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری استان کرمانشاه آغاز بکار کرد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشستی با حضور بهرام سلیمانی معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کرمانشاه، جمعی از مدیران و فعالان گردشگری استان و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی کشور عراق ، برنامه فم تور چهار روزه آغاز بکار کرد .

داریوش فرمانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به میهمانان عراقی و فعالان گردشگری استان گفت : استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تاریخی و فرهنگی کشور، ظرفیت‌های ارزشمندی برای جذب گردشگران خارجی به‌ویژه از کشور عراق دارد و هدف از برگزاری این نشست، معرفی و بهره‌برداری از این فرصت‌ها است.

وی با بیان اینکه این چهارمین رویداد بین‌المللی گردشگری استان در شش ماه گذشته است، افزود : برگزاری دو رویداد در کشور عراق و میزبانی از هنرمندان منبت چوب کشور چین پیش از این برگزار شده است که نشان‌دهنده جایگاه بین‌المللی این استان در حوزه گردشگری است.

فرمانی گفت : جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و سلامت کرمانشاه می‌تواند به‌عنوان سه زمینه مهم برای توسعه گردشگری میان دو طرف مورد توجه قرار گیرد و کرمانشاه با پیشینه‌ای چند هزار ساله ، یکی از قدیمی‌ترین مناطق مسکونی بشر در آسیاست و آثار تاریخی آن در سطح بین‌المللی شناخته‌شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: در حوزه گردشگری سلامت نیز کرمانشاه به‌عنوان قطب درمانی غرب کشور امکانات پزشکی و بیمارستانی مجهزی دارد که می‌تواند پذیرای بیماران عراقی باشد و آنان را از مراجعه به شهر‌های دورتر مانند اصفهان، شیراز و مشهد بی‌نیاز کند.

فرمانی گفت : نزدیکی جغرافیایی کرمانشاه به عراق ، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، امکان سفر‌های یک‌روزه بیماران و گردشگران سلامت را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری طبیعی استان کرمانشاه افزود : آب‌وهوای متنوع، مناطق کوهستانی و طبیعت بکر کرمانشاه می‌تواند مقصدی جذاب برای گردشگران عراقی باشد که در اقلیم گرم‌تری زندگی می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه ، افزایش ارتباط مستقیم میان آژانس‌های گردشگری ایران و عراق را ضروری دانست و گفت : در کرمانشاه بیش از ۸۰ آژانس گردشگری فعال وجود دارد که می‌توانند همکاری مؤثری با دفاتر عراقی داشته باشند.

فرمانی افزود : سیاست گردشگری استان کرمانشاه و تاکید استاندار محترم بر توسعه تعاملات گردشگری با کشور عراق است و در این مسیر تسهیلات ویژه‌ای برای دفاتر عراقی در زمینه اقامت و برگزاری تور‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

فم‌تور مدیران دفاتر خدمات مسافرتی کشور عراق با حضور ۱۴ فعال گردشگری بخش عرب نشین کشور عراق از امروز به میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه آغاز شد و تا ۱۴ شهریور ادامه دارد .