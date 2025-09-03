به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور با بیان اینکه انشعابات غیرمجاز بیشتر مربوط به بخش‌های مسکونی، ساخت و ساز و آبیاری فضای سبز بود، افزود: از این تعداد ١۴۶ فقره به مجاز تبدیل شده و بقیه انشعابات غیرمجاز در دست اقدام است.

هادی موسائی ادامه داد: جمع آوری انشعاب‌های غیرمجاز با هدف تامین پایدار آب شرب، کاهش آب بدون درآمد، جلوگیری از هدررفت آب، پیشگیری از آلودگی میکروبی و افت کیفیت آب شرب به صورت مستمر توسط اکیپ‌های گشت آب در حال اجرا است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در برخورد با انشعابات غیرمجاز آب، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۲ اطلاع دهند.