هوای کلانشهر مشهد، امروز ۱۲ شهریورماه با افزایش گرد و غبار، برای دومین روز پیاپی برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۰ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر نیز در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۲۵ بیانگر آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» برای گروه‌های حساس و بیماران قلبی و عروقی است.

سعید محمودی افزود: کیفیت هوای ۱۵ منطقه نیز در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در هشت منطقه دیگر در شرایط «سالم» است.

وی تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.