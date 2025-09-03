اثر فاطمه یونسی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه به عنوان رمان آذرمیدخت در جمع نامزد‌های نهایی دهمین جشنواره خاتم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این رمان با مربیگری نرگس اسمعیلی نوشته شده و حوادث آن در دوره ساسانیان رخ می‌دهد.

داستان درباره بهرام سرباز ساسانی و همسرش آذرمیدخت است که پس از مشکلات فراوان از خوزستان به سمت حیره در عراق کنونی فرار می‌کنند، اما در مسیر به مکه می‌رسند و زندگی آنها دگرگون می‌شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری دفتر نشر فرهنگ اسلامی در برگزاری این جشنواره مشارکت دارد.

جشنواره فرهنگی هنری خاتم با هدف تبیین سیره و روش زندگی پیامبر اسلام (ص)، ترویج فرهنگ مطالعه و تولید آثار فرهنگی در قالب رمان، داستان، نمایشنامه و فیلم‌نامه برگزار می‌شود.